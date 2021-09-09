В больницах, школах и детских садах Нижнего стартовал досрочный запуск отопления

Городские теплоснабжающие организации начали досрочно подавать тепло в больницы, детские сады и другие социальные учреждения. Так, до 15 сентября пройдет финальный этап подготовки к отопительному периоду – пробные пуски тепла, после которых системы отопления остаются заполненными сетевой водой и будут находиться под избыточным давлением, чтобы со стартом отопительного сезона обеспечить максимально быстрый прогрев.

«Готовность к отопительному периоду высокая. Как только будут достигнуты нормативные температурные показатели, мы в течение трех-пяти дней полностью переведем весь теплосетевой комплекс на зимний режим работы», — подчеркнул глава города.





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Фото: pexels