В 2022 году от Нижнего Новгорода до Казани создадут новый туристический маршрут

Туристический маршрут между Чувашией, Нижегородской областью и Татарстаном запустят в 2022 году. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Чувашии Дениса Спирина на форуме «Отдых Leisure 2021».
«С Татарстаном и Нижегородской областью в следующем году намерены создать новую дорогу, водную дорогу. Это будет речная артерия для связки Татарстана, Чувашии и Нижегородской области между собой. Это опять же будут интересные туры, когда не на машине, а в такой приятной обстановке по Волге можно будет дойти как от Нижнего Новгорода до Чебоксар, так и от Чебоксар до Казани», — сказал собеседник агентства.
Речные поездки будут включать в себя посещение малых городов — Мариинский Посад и Козловка.
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Фото: fleetphoto.ru
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