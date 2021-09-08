В 2022 году от Нижнего Новгорода до Казани создадут новый туристический маршрут

«С Татарстаном и Нижегородской областью в следующем году намерены создать новую дорогу, водную дорогу. Это будет речная артерия для связки Татарстана, Чувашии и Нижегородской области между собой. Это опять же будут интересные туры, когда не на машине, а в такой приятной обстановке по Волге можно будет дойти как от Нижнего Новгорода до Чебоксар, так и от Чебоксар до Казани», — сказал собеседник агентства.

Речные поездки будут включать в себя посещение малых городов — Мариинский Посад и Козловка.

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Фото: fleetphoto.ru