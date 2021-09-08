«Прошел всего лишь один год, печально»: нижегородский парк Свердлова после благоустройства

В 2020 году завершилось благоустройство первой очереди в парке имени Свердлова на улице Пискунова. Авторами проекта были студенты ННГАСУ, а их основная идея – выполнить все основные элементы из натуральных материалов. Так в парке появились деревянные лавочки, сцена, а также две террасы, одна из которых с навесом.

На фотографиях нижегородца видно, что у горки отвалились части, деревянные доски начали гнить, а некоторые конструкции для детей сломаны.

Некоторые пользователи высказали предположение, что материалы, из которых изготавливали элементы, были некачественными.

«Б/ушное ставили что ли? Новое не могло так за год», — прокомментировал Even Smile.

«Не вижу проблемы. Исполнитель должен по гарантии заменить все. Если за год такое состояние, то материалы были не качественные», — считает Игорь Макаров.

Другие уверены, что всем этим конструкциям гораздо больше года, а автор поста перепутал парк Свердлова с одноименным сквером.

«А точно год этим постройкам? По виду не меньше пяти лет... Но... Даже и за пять лет не могло так все сгнить... Такое впечатление, что ставили далеко уже не новое...», — сомневается Наталья Баева.

«Путают Парк Свердлова и Сквер. На фото парк передан в Дирекцию парков и скверов. Эти детские элементы устанавливались в году в 2015 или ранее. Аварийные элементы вскоре демонтируют. В этом году там установка новой площадки», — рассказал Андрей Анквиц

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество «Типичный Нижний Новгород» «Вконтакте»