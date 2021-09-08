Новая работа Бэнкси Нижегородского появилась на стене одного из бассейнов

Таинственный уличный художник из Нижнего Новгорода разместил в городе плитку с новым творением. На этот раз автор изобразил «скандального» пловца в образе прорицателя Лаокоона. В мифологии Древней Греции этот персонаж пытался спасти сограждан от Троянского коня, но был задушен змеем вместе с сыновьями. Судя по всему, новое изображение пловца напомнило ему известную скульптурную группу.

Напомним, что мозаика с пловцом времен Советского Союза украшала спортклуб «Торпедо». В 2018 году из-за крайне неудачной реставрации на фасаде здания появилось уродливое изображение пловца, которое имело мало общего с оригиналом. Этот случай вызвал общественный резонанс, многие жители города были возмущены и просили немедленно исправить ситуацию.

«Я солидарен с рабочим, взявшим на себя смелость восполнить отсутствие мозаики. Ведь ее ему тоже не хватало. Это продолжение истории», – прокомментировал Бэнкси.

Керамические таблички с злободневными сюжетами не первый раз появляются на стенах города. Ранее нижегородцы увидели гориллу в розовой маске, как реакцию на благоустройство города к празднику, а также «Распил» – отсылку на «расчлененный» памятник Максиму Горькому.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Бэнкси Нижегородский