Стало известно, когда Нижегородская область будет готова к отопительному сезону

В Нижнем Новгороде по-осеннему холодно — в ночное время температура воздуха опускается гораздо ниже +10 градусов. Когда в домах нижегородцев наконец станет теплее?
Отмечается, что Нижегородская область будет готова к отопительному сезону к 15 сентября. Инфраструктура ЖКХ подготовлена на 90%, работы завершатся в срок.
Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов на протяжении пяти дней. После этого администрация Нижнего Новгорода издаст правовой акт о начале отопительного периода.
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Фото: эжва.рф
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