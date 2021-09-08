Стало известно, когда Нижегородская область будет готова к отопительному сезону

Отмечается, что Нижегородская область будет готова к отопительному сезону к 15 сентября. Инфраструктура ЖКХ подготовлена на 90%, работы завершатся в срок.

Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов на протяжении пяти дней. После этого администрация Нижнего Новгорода издаст правовой акт о начале отопительного периода.

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Фото: эжва.рф