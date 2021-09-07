Потерянная скульптура Максима Горького появится в сквере на Ковалихинской в Нижнем Новгороде

Напомним, что оригинальная скульптура стояла в парке Кулибина, а в 2021 году пропала. После этого одну часть скульптуры нашли во дворе на Рождественской, а две другие оказались в мастерской Алексея Щитова.

Утерянную скульптуру решили восстановить, однако размещать скульптуру из гипса и бетона на открытом месте не желательно. Было принято решение отлить копию из бронзы. Мэр города Юрий Шалабаев рассказал, что автор оригинала Андрей Кикин сам планировал отлить скульптуру из этого металла, но бронза была нужнее на фронте во время Великой Отечественной войны.

«В настоящее время удалось не только восстановить почти утраченную скульптуру работы Андрея Кикина, но и воплотить его изначальную идею. Он задумывал сделать скульптуру писателя в бронзе, но началась Великая Отечественная Война, и фронт нуждался в металле, поэтому ее сделали из гипса. Уже на следующей неделе новая скульптура Горького займет свое место в Ковалихинском сквере, и можно сказать, что она вернется домой, потому что рядом находится и дом, в котором родился великий писатель, и квартира, в которую он вернулся уже именитым», – рассказал Юрий Шалабаев.

Сейчас скульптор Алексей Щитов заканчивает работу над новым памятником именитому писателю.

«Процесс изготовления скульптуры состоит из нескольких этапов. Самым зрелищным с уверенностью можно назвать заполнение заготовленной формы разогретым до 1 200 градусов металлом. Но перед этим на гипсовую форму наносится тонкий слой воска до 1 см. Затем внутрь набивается так называемый «болван» – то смесь песка, смолы и кислоты. Далее гипсовую форму убирают, оставляя «болван» с воском, и скульптор начинает его прорабатывать. Перед заливкой убирается воск, и в заранее подготовленный кожух наливается расплавленный металл», — пояснил мастер.

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Фото: PICSHQ.RU