Стали известны самые популярные города для отдыха в октябре. Нижний Новгород в десятке лидеров

Топ-10 направлений для отдыха в октябре:

Ялта Сочи Санкт-Петербург Кисловодск Москва Калининград Казань Осташков Нижний Новгород Красноярск

По данным сервиса, туристы бронируют осенний отпуск на период до 12 ночей. Так, они тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки.

В Нижнем Новгороде обычно жилье бронируют на 4 дня, а тратят — 1940 рублей за ночь.







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