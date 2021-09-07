Стали известны самые популярные города для отдыха в октябре. Нижний Новгород в десятке лидеров

Специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru составили рейтинг самых популярных городов России для отдыха в октябре. Нижний Новгород вошел в топ-10, заняв 9 место. Рейтинг составлен на основании оплаченных бронирований жилья туристами с 1 по 31 октября 2021 года.
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автор фото — Никита Духник
Топ-10 направлений для отдыха в октябре:
- Ялта
- Сочи
- Санкт-Петербург
- Кисловодск
- Москва
- Калининград
- Казань
- Осташков
- Нижний Новгород
- Красноярск
По данным сервиса, туристы бронируют осенний отпуск на период до 12 ночей. Так, они тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки.
В Нижнем Новгороде обычно жилье бронируют на 4 дня, а тратят — 1940 рублей за ночь.
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