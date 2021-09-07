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Стали известны самые популярные города для отдыха в октябре. Нижний Новгород в десятке лидеров

Специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru составили рейтинг самых популярных городов России для отдыха в октябре. Нижний Новгород вошел в топ-10, заняв 9 место. Рейтинг составлен на основании оплаченных бронирований жилья туристами с 1 по 31 октября 2021 года.

 

  • автор фото — Никита Духник

Топ-10 направлений для отдыха в октябре:

  1. Ялта
  2. Сочи
  3. Санкт-Петербург
  4. Кисловодск
  5. Москва
  6. Калининград
  7. Казань
  8. Осташков
  9. Нижний Новгород
  10. Красноярск

По данным сервиса, туристы бронируют осенний отпуск на период до 12 ночей. Так, они тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки.

В Нижнем Новгороде обычно жилье бронируют на 4 дня, а тратят — 1940 рублей за ночь.



 

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