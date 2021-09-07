Многолетние цветы пропали из обновленного сквера на площади Буревестника в Нижнем Новгороде

Открытие обновленного сквера состоялось меньше месяца назад, а злоумышленники уже успели выкопать многолетние растения. В администрации района сообщили, что гортензии, розы, посконик и гейхереллу украли за одну ночь. Сотрудники убедительно просят горожан бережно относиться к благоустроенным объектам.

«Площадь Буревестника была реконструирована этим летом. На ней заменили покрытие, установили систему освещения, скамейки, урны, посадили новые деревья, кустарники и цветы. Дополнительно, кроме благоустройства, были установлены световые арки с клумбами. В первозданном виде сквер продержался меньше месяца - в одну ночь были выкопаны гортензии, розы, посконик, гейхерелла. Жаль, что нижегородцы так относятся к обновленным объектам», – высказалась глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

К сожалению, вандализм в Сормовском районе – частое явление. Здесь же, на площади Буревестника, неоднократно приходилось оттирать надписи с памятника «Метеор». Еще весной на площади Славы срубили и выбросили голубую ель, посаженную в 2020 году, а в сквере на улице Никиты Рыбакова вандалы часто выкапывают кустарники.

На восстановление поврежденных участков в разных районах города только за 2020-2021 год власти потратили 5,9 миллионов рублей. В связи с этим продолжается обсуждение вопроса об установке камер видеонаблюдения на ряде территорий с целью предотвратить противоправные действия.

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Фото: администрация Сормовского района