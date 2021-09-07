Музей Добролюбова на Лыковой дамбе отреставрируют за 22,8 миллионов рублей

Стартовал аукцион по выбору подрядчика для реставрации объекта культурного наследия — «Дом, в котором в 1836 году родился и жил Николай Добролюбов» на Лыковой дамбе, 2а в Нижнем Новгороде. Сейчас в здании расположен литературно-мемориальный музей. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 22,8 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит установить пожарную и охранную сигнализации, отремонтировать сети водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения и отреставрировать здание до 20 декабря этого года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 сентября. Итоги аукциона подведут в тот же день.







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Фото: Лента.ру