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В Нижегородской области пенсионеры с деменцией получат QR-коды

Поисковики ПСО «Волонтер» в Нижегородской области выдадут пенсионерам, страдающим деменцией, QR-коды. С их помощью можно будет помочь потерявшимся людям. Об этом сообщает Telegram-канал «Ni Mash».

 

В сентябре этого года пенсионерам, страдающим деменцией, выдадут специальные термонаклейки с QR-кодом. Если навести камеру на QR-код, на экране высветится номер, по нему можно связаться с родственниками заблудившегося человека.

Данный проект осуществляется совместно с калининградскими партнерами «Помоги мне вернуться домой». В Нижегородской области программа начнет свою работу с октября 2021 года.



 

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Фото: pexels

 

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