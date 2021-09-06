У обновленного парка «Швейцария» ограничат парковку автомобилей

С 24 сентября парковку автомобилей на проспекте Гагарина рядом с обновленным парком «Швейцария» ограничат. Она будет проходить в строго отведенных местах. Об этом сообщили в городской администрации.
Парковку автомобилей запретят в районе остановок общественного транспорта. Речь идет об остановках:
- «Улица Медицинская»
- «Улица Сурикова»
- «Кинотеатр "Электрон”»
Нововведения вступят в силу с 24 сентября.
Припарковать автомобиль можно в специально обустроенных заездных карманах и парковках на проспекте Гагарина. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута.
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Фото: Центр800
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