«Контрастные цвета, асимметрия и современные мотивы»: городецкие мастера создали наличники 21 века

Художники, архитекторы, резчики по дереву и краеведы Городца совместно с ИРГСНО долгое время разрабатывали дизайн современных наличников.

«В последние 50-70 лет в облик этого традиционного украшения дома не было привнесено ничего нового. Современные мастера лишь воспроизводят лучшие образцы прошлого. Мы решили исправить ситуацию и создать наличник, который бы отражал тенденции XXI века в архитектуре, символизме и технологиях», — отмечают организаторы.

Создателям удалось сохранить фактуру дерева, асимметрию, и при этом соединить современные и традиционные украшения. Наличник получились не только с контрастными вставками и ассиметричными элементами, но и с необычными узорами по всей площади.





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Фото: сообщество «КЦ ЛЕВ И ВИШНЯ»