Археологи нашли следы древних поселений на месте строительства трассы в Нижегородской области

Всего специалисты исследовали пять памятников в деревне Малое Окулово. Экспедиция обнаружила следы поселения возрастом 10 тысяч лет и более 20 тысяч находок: предметы неолита, бронзового и железного веков, а также останки животных и рыб.

К примеру, в ходе изучения стоянки «Малое Окулово–11» были найдены скопления пережженных костей крупных зверей и многочисленные кремневые орудия, фрагменты сосудов эпохи бронзы и гончарной керамики эпохи средневековья и нового времени.

Отмечается, что исследование этой территории уникально для памятников каменного века. Раскопки помогут полностью понять структуру мезолита и реконструировать быт людей того времени.

«Мы нашли огромное количество костей животных и рыб. Это полноценный материал для датирования, так как с помощью радиоуглеродного анализа мы сможем с высокой точностью определить возраст заселения этого места», — отметила заместитель руководителя Навашинского отряда Подмосковной археологической экспедиции ИА РАН Дарья Еськова.







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Фото: www.niann.ru