Археологи нашли следы древних поселений на месте строительства трассы в Нижегородской области

Археологические раскопки у притока Оки, в рамках подготовки строительства трассы М-12, закончились. На этой территории археологи обнаружили следы древнего поселения (от периода каменного века до эпохи раннего железного века). По словам экспертов, в то время на Нижней Оке стояла тайга. Об этом сообщается на сайте Института археологии РАН.
Всего специалисты исследовали пять памятников в деревне Малое Окулово. Экспедиция обнаружила следы поселения возрастом 10 тысяч лет и более 20 тысяч находок: предметы неолита, бронзового и железного веков, а также останки животных и рыб.
К примеру, в ходе изучения стоянки «Малое Окулово–11» были найдены скопления пережженных костей крупных зверей и многочисленные кремневые орудия, фрагменты сосудов эпохи бронзы и гончарной керамики эпохи средневековья и нового времени.
Отмечается, что исследование этой территории уникально для памятников каменного века. Раскопки помогут полностью понять структуру мезолита и реконструировать быт людей того времени.
«Мы нашли огромное количество костей животных и рыб. Это полноценный материал для датирования, так как с помощью радиоуглеродного анализа мы сможем с высокой точностью определить возраст заселения этого места», — отметила заместитель руководителя Навашинского отряда Подмосковной археологической экспедиции ИА РАН Дарья Еськова.
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Фото: www.niann.ru
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