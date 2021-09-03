Под парком «Швейцария» в Нижнем Новгороде восстановят разрушающиеся штольни XIX века

Исследование дренажно-штольневой системы под парком «Швейцарией» выявило завалы, прогибы, коррозию и частичные обрушения противооползневых сооружений, а также оголенную арматуру и нарушение геометрии некоторых железобетонных участков. Восстанавливать их планируют в рамках второй очереди благоустройства парка «Швейцария».

Отмечается, что Волжско-Окский откос насчитывает 63 противооползневых сооружения, 22 из которых находятся на территории парка. По результатам обследования будет составлена проектно-сметная документация на восстановление всех штолен.





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Фото: сайт парка «Швейцария»