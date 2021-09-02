Эвакуация из нижегородской «Фантастики»: прокуратура начала проверку

По словам очевидцев, в ночь с 1 по 2 сентября в здании произошло задымление. Позднее к торговому центру подъехали автомобили противопожарной службы. Посетители были выведены из здания сотрудниками «Фантастики» еще до прибытия спасательных служб.

В прокуратуре сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Если в ходе следствия будут замечены нарушения в соблюдения законодательства в местах массового пребывания граждан, будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

«Прокуратура области организовала проверку по факту эвакуации минувшей ночью посетителей торгово-развлекательного центра «Фантастика». По предварительным данным, в помещении произошло задымление, посетители эвакуированы сотрудниками центра до прибытия аварийной службы. В результате задымления никто не пострадал», – сообщается на сайте областной прокуратуры.





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Фото: Яндекс.Карты