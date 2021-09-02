Монтаж 333 «умных остановок» в Нижнем Новгороде завершен

Монтаж всех «умных остановок» в Нижнем Новгороде, запланированных по концессионному соглашению, завершился. Об этом сообщили в администрации города.
Согласно договору, компания «Ростелеком» должна была обеспечить город 334 современными остановками. На данный момент полностью работают 333 из них. Последняя «умная остановка» проходит тестирование программного обеспечения. Как только завершатся пуско-наладочные работы, она будет введена в эксплуатацию.
«Остановки будущего» оснащены мультимедийными экранами. Нижегородцы смогут отслеживать прибытие транспорта в режиме реального времени, вызывать такси или службы экстренного реагирования. Во время ожидания автобусов и троллейбусов можно прочитать новости или ознакомиться с достопримечательностями города. Также возле каждой остановки установлены контейнеры для раздельного сбора мусора.
Все «умные остановки» находятся в концессии у «Ростелекома» на 10 лет. Расходы, необходимые на производство и монтаж, полностью несла компания. Планируемый при подписании договора объем инвестиций составлял 1,6 миллиарда рублей.
Ранее дату окончания работ по установке «умных остановок» постоянно переносили. Изначально в рамках договора планировалось установить 334 остановки общественного транспорта к концу 2018 года. В последний раз сообщали, что работы завершат к июню текущего года.
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Фото: «Время Н»
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