Автограф Максима Горького пропал с одноименной площади в Нижнем Новгороде

Одной из первых фотографией с места событий поделилась Ирина Шестерикова в группе «Нижний Новгород Nizhniy Novgorod - Объединяйся!» в Facebook.

Некоторые пользователи подумали, что арт-объект убрали насовсем, услышав недовольство граждан.

«Услышали людей?», – написала Татьяна Грачева.

«Наконец-то... такую перспективу загородили», – прокомментировал Yuri Rakhlin.

Однако пользователи заметили, что постамент для «автографа» остался на месте, а значит инсталляцию должны вернуть на место.

Тем временем в департаменте объявили, что на объекте были выявлены дефекты. Какие именно – не уточняется. Сейчас надпись находится у подрядчика.





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Фото: Ирина Шестерикова, facebook.com