Автограф Максима Горького пропал с одноименной площади в Нижнем Новгороде

Инсталляцию в виде автографа писателя на площади Горького вернули обратно подрядчику. О пропаже светящейся надписи сообщили неравнодушные нижегородцы в социальных сетях.
Одной из первых фотографией с места событий поделилась Ирина Шестерикова в группе «Нижний Новгород Nizhniy Novgorod - Объединяйся!» в Facebook.
Некоторые пользователи подумали, что арт-объект убрали насовсем, услышав недовольство граждан.
«Услышали людей?», – написала Татьяна Грачева.
«Наконец-то... такую перспективу загородили», – прокомментировал Yuri Rakhlin.
Однако пользователи заметили, что постамент для «автографа» остался на месте, а значит инсталляцию должны вернуть на место.
Тем временем в департаменте объявили, что на объекте были выявлены дефекты. Какие именно – не уточняется. Сейчас надпись находится у подрядчика.
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Фото: Ирина Шестерикова, facebook.com
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