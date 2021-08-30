На улице Кожевенной в Нижнем введут одностороннее движение. Изменения вступят в силу с 17 сентября

В Нижнем Новгороде на улице Кожевенной (и прилегающих к ней улицах) с 17 сентября введут одностороннее движение. Об этом сообщает городская мэрия. Решение было принято с целью избавления от дорожных заторов на этих узких улицах.
Сейчас на улице Кожевенной завершаются ремонтные работы. На территории установили новые светильники, стилизованные под старину, отремонтировали бордюры и тротуары.
Одностороннее движение организуют:
- по переулку Казарменному на участке от дома №1 на Нижневолжской набережной до дома №1А
- по улице Кожевенной на участке от переулка Казарменного до переулка Кожевенного
- по Рыбному переулку от улицы Кожевенной до Нижневолжской набережной
Кроме того, для беспрепятственного проезда транспорта вводятся ограничения остановки и стоянки на участках улицы Кожевенной и переулков Рыбного и Казарменного.
«Рекомендуем водителям при планировании маршрута движения учитывать изменения и следовать указаниям дорожных знаков», — отмечают в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
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Фото: администрация города
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