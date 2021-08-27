Нижегородцы смогут отдохнуть под юбкой чайной бабы

Благоустройство территории Нижегородской ярмарки к 800-летию города проходит к концу. В социальных сетях появились фотографии новых объектов, в том числе необычный игровой павильон.
Чайная баба – это насадка на чайник, которая держит напиток в тепле. Этой формой вдохновились работники архитектурного бюро «Megabudka», когда разрабатывали концепцию игрового комплекса рядом с Нижегородской Ярмаркой.
Снаружи конструкция выглядит как металлический навес конусообразной формы, напоминающий юбку. Сверху на нем круглая голова румяной «бабы» в платке. Внутри объекта расположилась винтовая лестница, а вокруг нее – скамейки для отдыха большой компании.
Также на территории установили новые качели, общественные туалеты, лавочки с навесами, вырыли мини-канал между цветущих клумб. Обновление зоны обошлось в 300 миллионов рублей. Деньги на эти цели выделила компания АО «ОМК», как подарок на юбилей Нижнего Новгорода
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Фото: сообщество «Типичный Нижний Новгород» «ВКонтакте»
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