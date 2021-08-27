Между площадью Сенной и набережной Гребного канала построят канатный подъемник

Канатный подъемник за 210 миллионов рублей начнется от территории трамплина и колеса обозрения, а нижняя станция расположится в районе парка Победы. Генподрядчик — компания «Инвест-Групп», а оборудование поставляет — ООО «Скадо Строй Монтаж».

Сейчас в возведении канатной дороги задействованы 32 человека, а также спецтехника. Планируется установить 37 двухместных подвесных кабинок, которые будут ходить на высоте 2–3 метра от склона.

«Стоимость билета определит компания-оператор, которая будет эксплуатировать подъемник», — отметили в областном министерстве строительства.

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Фото: GiperNN