Тихую зону отдыха обустроят на набережной Оки в Нижнем Новгороде

Нижегородцы сами выбрали эту территорию для благоустройства в рамках проекта «Жилье и городская среда». Зона тихого отдыха с лавочками, шезлонгами и навесами от солнца появится рядом с планетарием в 2022 году.

«Больше 85 тысяч нижегородцев отдали свои голоса за любимые парки и скверы. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие. Так мы понимаем предпочтения горожан и можем, в первую очередь, делать то, что нужно людям», – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На набережной Оки собираются разбить прогулочную зону, проложить велодорожки, организовать детскую площадку и украсить сквер скульптурными композициями.

«Планируется организовать на набережной Оки преимущественно прогулочную зону тихого отдыха с велодорожкой, лавочками, шезлонгами и навесами от солнца, а также добавить детских элементов и организовать фотозону со скульптурными композициями», – сообщили в администрации Канавинского района.

Внешний вид сквера согласовывали с жителями района. Сами авторы при разработке концепции общественного пространства вдохновлялись планетарием, находящимся внутри территории. Таким образом, планировка зоны напоминает солнечную систему с Солнцем-планетарием посередине.

«Сама планировка сквера напоминает солнечную систему с солнцем-планетарием и планетами-местами отдыха», – объяснили авторы.

Нижегородцам понравилась концепция благоустройства пустующей набережной. Для воплощения идеи в жизнь потребуется разработать и утвердить проектно-сметную документацию, а уже в следующем году на территории начнутся работы.

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Фото: сайт нижегородского Планетария