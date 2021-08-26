Центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют для марафонцев 29 августа

Таким образом, с 22:00 28 августа по 17:00 29 августа проезд будет закрыт на улицах: Совнаркомовская, Самаркандская, Волжская набережная, Стрелка, Нижневолжская набережная, улица Широкая, Зеленский съезд, площадь Минина, Верхневолжская набережная, улица Добролюбова, набережная Федоровского, улица Обозная, Похвалинский съезд, улица Красная Слобода и набережная Гребного канала.

Частично закроют улицы Советская, Бетанкура, Керченская, Минина, Варварская, Октябрьская, Ильинская, Заломова, Малая Покровская и Маслякова.

«Предлагаем водителям ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать удобный маршрут объезда закрытого участка улично-дорожной сети. Будьте внимательны и следуйте указаниям дорожных знаков», – говорится в сообщении ЦОДД по Нижнему Новгороду.

Максимальная дистанция для бегунов – 42,2 километра. На нее записались уже 1500 человек со всей России. Посмотреть трансляцию забегов можно в официальных группах «Вконтакте» «Марафон 800» и «Нижний 800».

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Фото: ЦОДД город Нижний Новгород