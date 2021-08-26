Мишустин выступил на форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде

«Председатель правительства также посетит Гимназию № 25 имени А.С.Пушкина и Нижегородский государственный художественный музей. В рабочем графике Михаила Мишустина запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным», — говорилось в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Форум проводится ежегодно в разных городах России. Эта встреча уже пятая. Главной темой для обсуждения «Среда для жизни» стало благоустройство и развитие регионов и городов. Участники обсудили необходимость сохранения и развития водных и лесных ресурсов, редевелопмент прибрежных территорий и частному инвестированию в городские проекты. К обсуждению привлекли архитекторов, урбанистов, чиновников и жителей города.

«Программа 2021 года посвящена развитию водно-зелёного каркаса регионов и городов, редевелопменту прибрежных территорий и частному инвестированию в городские проекты», – сообщается на сайте Правительства России.

Премьер-министру также представят несколько проектов создания комфортной городской среды в рамках программы «Архитекторы.рф».

«Нижний Новгород отмечает 800-летие со дня основания, и одновременно свое пятилетние отмечает форум. Сейчас, перед пленарной сессией, мы осматривали выставку «Город и вода». Глядя на проекты, которые там представлены, нелегко выбрать лучший. Хочется увидеть их все в реальности, чтобы по этим улицам и набережным гуляли семьи, играли дети, чтобы утром ездить по таким проспектам на работу, а вечером возвращаться домой,» — отметил чиновник.

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Фото: http://government.ru