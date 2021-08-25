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Суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» теперь отправляются и до Шуховской башни

В расписание «Валдаев» добавили дополнительные дневные прогулки до Шуховской башни. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

 

  • автор фото — Игорь Иванов

График движения судов будет корректироваться каждую неделю из-за уменьшения длительности светового дня.

Пятница, 27 августа

  • в 15:00, 17:30 и 17:35 — прогулки по Оке до Шуховской башни
  • утренние и дневные рейсы до Городца

Суббота, 28 августа

  • рейсы в Чебоксары, Макарьево и Городец
  • прогулки до Шуховской башни и вдоль береговой полосы Нижнего Новгорода

Воскресенье, 29 августа

  • рейсы в Чкаловск, Павлово, Макарьево и Городец
  • прогулки до Шуховской башни

Актуальное расписание опубликовано на сайтах: vodoletnn.ru/timetable и biletnn.ru.


 

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Фото: Игорь Иванов

 

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