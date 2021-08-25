Суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» теперь отправляются и до Шуховской башни

В расписание «Валдаев» добавили дополнительные дневные прогулки до Шуховской башни. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
-
автор фото — Игорь Иванов
График движения судов будет корректироваться каждую неделю из-за уменьшения длительности светового дня.
Пятница, 27 августа
- в 15:00, 17:30 и 17:35 — прогулки по Оке до Шуховской башни
- утренние и дневные рейсы до Городца
Суббота, 28 августа
- рейсы в Чебоксары, Макарьево и Городец
- прогулки до Шуховской башни и вдоль береговой полосы Нижнего Новгорода
Воскресенье, 29 августа
- рейсы в Чкаловск, Павлово, Макарьево и Городец
- прогулки до Шуховской башни
Актуальное расписание опубликовано на сайтах: vodoletnn.ru/timetable и biletnn.ru.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Игорь Иванов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.