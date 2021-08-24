Стало известно, когда стартует благоустройство площади Революции в Нижнем

Отмечается, что пока подготовительные работы на площадке не начались. Проект направлен на улучшение пешеходной инфраструктуры, организация мест отдыха и создание логичной и понятной навигации на территории.

Благоустройством пространства займется компания ООО «Горстрой» за 139,69 миллионов рублей. Подрядчик реконструирует участок площади Революции со стороны нечетной нумерации домов, проезжую часть площади и красную линию застройки. Со стороны касс установят информационные и навигационные стенды, обновят мощение и создадут зоны отдыха. Кроме того, реконструируют входные группы станции «Московская» и отремонтируют остановочные павильоны.

Завершиться работы должны до 30 ноября.





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Фото: Среда800