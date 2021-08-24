Экскурсионный трамвай вспыхнул в Нижнем Новгороде

В понедельник 23 августа на крыше раритетного трамвая из музея транспорта возникло воспламенение. На видеозаписи видно, как женщина пытается остановить пожар от раскаленной детали трамвая с помощью огнетушителя.

«Так только сегодня новость была, что его до конца месяца еще покатают и вот пожалуйста», – комментируют расстроенные пользователи соцсетей.

Вокруг горящего трамвая собралось много людей, которые начали снимать происходящее, однако никто не предложил свою помощь. Причина возгорания еще неизвестна, как и то, сможет ли трамвай снова выйти на маршрут.

Напомним, что по просьбе горожан работу трамвая продлили до конца августа. Ранее его планировалось запустить только в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Старинный трамвай 1938 года частично повторяет маршрут №11.

Трамваев такой серии осталось всего два – в Москве и Нижнем Новгороде. Его привычное место находится в музее. Пока неизвестно, как долго трамвай сможет катать пассажиров. В последний раз его реставрацией занимались почти 8 лет назад – в 2013 году.

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Фото: группа «ВКонтакте» «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»