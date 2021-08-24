Новая брусчатка и светильники «под старину»: улице Кожевенной в Нижнем вернули исторический облик

«На улице Кожевенной уложили колото-пиленую брусчатку, которая своим внешним видом отсылает к той круглой брусчатке, покрывающей улицу в прошлом столетии. Также были отремонтированы бордюры и тротуары, оборудованы водоотводные лотки», — рассказал генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков.

По словам Левдикова, концепция предусматривала воссоздание улицы в ее историческом виде. Отмечается, что на территории установили 20 новых светильников, стилизованных под старину. Со световых опор демонтировали силовые кабели и кабели связи, которые ранее имели хаотичное расположение и закрывали обзор на улицу.

«Несмотря на то, что улица находится в самом центре города, отдельные ее участки имеют некую обособленность и как будто скрыты во дворе – на них всегда была проблема с освещением. Сейчас ее больше нет», — отметил мэр Юрий Шалабаев.





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Фото: пресс-служба администрации