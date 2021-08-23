Срок работы трамвая из прошлого продлили в Нижнем Новгороде

В обычное время трамвай является экспонатом музея МП «Нижегородэлектротранс», однако его пустили по улице Рождественской в дни празднования 800-летия.

Маршрут начал пользоваться неожиданно высоким спросом, поэтому было принято решение продлить его работу до конца лета.

«Однако этот вагон вызвал такой огромный интерес у горожан, что нам стали поступать просьбы о продлении его работы. Теперь и у нижегородцев, и у гостей города есть возможность прокатиться на этом уникальном трамвае до конца августа. Дальнейшее курсирование вагона будет зависеть от его технического состояния, все-таки это музейный экспонат», – отметил мэр Нижнего Новгорода.

Трамвай из прошлого почти полностью повторяет маршрут №11: «Черный пруд – площадь Благовещенская», который считается нерентабельным. Вагон забирает пассажиров на пяти остановках: пл. Народного Единства, Скоба, пл. Маркина, Рождественская церковь и пл. Благовещенская.

Всего сохранилось два оригинальных трамвайных вагона серии КМ: один в Москве, второй в Нижнем Новгороде. Нижегородский трамвай 1938 года выпуска отреставрировали в 2013 году. Чтобы сохранить атмосферу старины, сиденья в вагоне оставили деревянными. Салон освещается лампами без плафонов, а двери пассажирам приходится открывать вручную.

В понедельник 23 августа трамвай не смог совершить свой первый маршрут за день из-за припаркованных на рельсах машинах. Спустя несколько часов их начали эвакуировать. Как оказалось, знака, запрещающего парковку в этом месте, не было видно.

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Фото: группа «ВКонтакте» «Регион-52 | Нижний Новгород»