Появились первые фото кабинки для кремлевского фуникулера в Нижнем Новгороде

Кабинка выполнена в красно-белом цвете. Ее украсил герб Нижнего Новгорода и символика 800-летия города. Также на ней установлены панорамные окна, которые позволят пассажирам наслаждаться видами города. Сейчас она находится на территории кремля. Ее огородили красными лентами.

Тем не менее, не все нижегородцы оценили дизайн ретро-вагончика. Некоторым подписчикам сообщества «Регион-52 | Нижний Новгород» показалось, что он похож на общественный туалет или ларек.

«Это такой новый туалет в кремле?», – поинтересовался Евгений Зинин.

«О, ларёк за 80 миллионов рублей», – прокомментировал пользователь под именем Военкомат.

Напомним, что установка рельсовых путей и вагон обошлись в 261 миллион рублей, а на электрооборудование потратили еще около 160 миллионов. На строительство подъемника потратили 319 миллионов рублей.

Ранее сообщали, что исторический фуникулер восстановят уже к середине августа 2021 года, однако в процессе работ появились сложности. Потребовалось дополнительно укрепить фундамент стены Часовой и Северной башен.

Согласно последней информации, фуникулер могут открыть в конце текущего года. Он будет работать круглогодично. Тем не менее, прежде чем первые пассажиры смогут прокатиться в вагончиках, фуникулер должен пройти все необходимые тесты и быть принятым Ростехнадзором.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Группа «ВКонтакте» «Регион-52 | Нижний Новгород»