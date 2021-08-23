«Прохладно и облачно»: синоптики рассказали о погоде в Нижегородской области на этой неделе

По прогнозам синоптиков конец лета в регионе будет в пределах многолетних значений.

В понедельник, 23 августа, будет малооблачно, днем температура воздуха прогреется до +22, а к ночи столбики термометров опустятся до +13. Во вторник, 24 августа, с утра будет облачно, термометры покажут +14, днем воздух прогреется до +23. Вечером небо затянет тучами, к ночи похолодает до +12.

В среду, 25 августа, утром термометры будут показывать +12. В течение дня воздух прогреется до +19 градусов, а ночью ожидается температура +11. Ветер в первую половину дня придет с северо-запада со скоростью 2,7–2,9 метров в секунду.

В четверг, 26 августа, целый день будет пасмурная погода. Утром температура воздуха прогреется до +16, днем будет +21 градуса. К ночи похолодает до +13. Ветер весь день будет дуть с востока со скоростью 2,5 метров в секунду.

В пятницу, 27 августа, с утра заметно потеплеет до +18, днем воздух прогреется до +25. Такая температура может продержаться до вечера, а ночью ожидается похолодание до +15. Ветер с утра будет дуть с востока со скоростью 2,9 метров в секунду, вечером его направление сменится на северо-восточное.





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