Впервые (за 200! лет) в Нижегородском кремле открыли боевой ход

Открытию Кремля предшествовала огромная работа по восстановлению его стен и укреплению склонов.

«Склоны Кремля укрепили с помощью 3290 свай — просто представьте себе эту цифру! На аварийных участках использовались самые большие сваи глубиной до 25 метров и диаметром 670 миллиметров. Теперь все желающие смогут пройти по кремлевской стене более двух километров», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

В день открытия гости, спортсмены, историки, волонтеры и жители города запустили масштабный флешмоб. Его участники выстроились на расстоянии вытянутых рук на протяжении всего боевого хода, сомкнув таким образом символическое кольцо Кремля. После экскурсии все желающие смогли оценить обновленные пространства Кремля, посмотреть показательные выступления реконструкторов и творческих коллективов.

Отмечается, что с 27 августа впервые откроют смотровые площадки в четырех башнях Кремля: Тайницкая, Часовая, Борисоглебская, Георгиевская.

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