Владимир Путин прилетит в Нижний Новгород на празднование 800-летия

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин может приехать в Нижний Новгород в праздничные дни. Только сейчас стало точно известно, что президент приземлится в столице Поволжья 21 августа.

Глава государства намерен не только посетить гала-концерт «Начало нового» и другие праздничные мероприятия к 800-летию города, но и проверить как прошло благоустройство в городе. В его планах посетить Нижегородский Кремль, в котором прошла масштабная реконструкция впервые за 50 лет. Также президент намерен проверить, как проходят работы в парке «Швейцария».

«Двадцать первого августа Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода. В этот день глава государства ознакомится с результатами самой масштабной реконструкции Нижегородского кремля за 50 лет», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В рамках рабочей поездки Владимир Путин встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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Фото: pixabay