Чкаловскую лестницу вновь обнесли забором в Нижнем Новгороде

В апреле этого года знаменитую Чкаловскую лестницу, соединяющую Верхневолжскую и Нижневолжскую набережные, закрыли на масштабную реконструкцию. Спустя четыре месяца, 1 августа 2021 года, состоялось долгожданное открытие обновленного символа Нижнего Новгорода. В торжественном мероприятии принял участие оркестр Мариинского театра, для выступления которого соорудили сцену у подножия лестницы.

На какое-то время лестницу оградили от прохожих, чтобы разобрать сцену и убрать мусор. Однако подрядчик слишком рано убрал ограждения. Возмущенные нижегородцы начали жаловаться на строительный мусор, разбросанный по ступеням культурного наследия города. Уже 4 августа Чкаловская лестница снова стала доступна для прогулок.

Утром 19 августа выяснилось, что обновленную лестницу вновь обнесли забором. Рабочие сообщили, что это было сделано, чтобы горожане не мусорили на лестнице перед праздником. Ее обещали раз и навсегда открыть 21 августа.

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Фото: Инстаграм: dukhnik_nikita