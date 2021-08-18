«Впиши свое имя в историю» – 22 августа пройдет кольцевой маршрут по стенам обновленного Нижегородского кремля

«Приглашаю нижегородцев стать частью истории обновленного Кремля. 22 августа впервые запустим круговой маршрут по кремлевской стене», – написал Никитин.

Новый маршрут длиной в 2 километра станет самым длинным среди маршрутов внутри стен российских кремлей. Имена всех «первопроходцев» обновленного кремля впишут в «Почетную книгу». Кроме того, посетителей ждет концерт, на котором выступят реконструкторы и творческие коллективы.

Чтобы стать участником этого события, нужно пройти регистрацию на сайте и выбрать тип билета по входу: через Дмитриевскую или Ивановскую башню.

Важным условием для допуска является наличие «Мультипасса-800», справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

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Фото: pixabay