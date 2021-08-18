Мытный рынок откроют после 800-летия Нижнего Новгорода. Уже выполнены основные работы по реконструкции базара

По сообщению владельца ООО «Мытный двор», в настоящее время на территории продолжается благоустройство соседних зданий по улице Алексеевской. Большое количество строительного мусора и шум будет мешать полноценной работе обновленной торговой площади.

«Ремонтируют соседние здания — там белят фасады и многое другое. Повсюду разбросан мусор, поэтому не будем торопиться с открытием рынка. Может быть, сделаем это в конце августа, после 800-летия города», — добавил владелец.

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Фото: Дмитрий Пономарев