Центр Нижнего Новгорода временно перекроют для транспорта из-за празднования 800-летия

В столице Приволжья с 17 по 24 августа приостановят движение транспорта в самом центре города. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
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автор фото — Никита Духник
Временные ограничения затронут:
- площадь Минина и Пожарского (на участке от Варварской до улицы Минина)
- улицу Ульянова (на участке от Пискунова до площади Минина и Пожарского)
- улицу Минина (на участке от Пискунова до Минина и Пожарского)
- Верхневолжскую набережную (на участке от Пискунова до Минина и Пожарского)
На подъездах к закрытым участкам будут установлены соответствующие дорожные знаки и предупреждающие аншлаги.
«Предлагаем водителям ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать удобный маршрут объезда закрытого участка улично-дорожной сети. Будьте внимательны и следуйте указаниям дорожных знаков», — отметили в пресс-службе.
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Фото: Никита Духник
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