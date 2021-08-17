Центр Нижнего Новгорода временно перекроют для транспорта из-за празднования 800-летия

На подъездах к закрытым участкам будут установлены соответствующие дорожные знаки и предупреждающие аншлаги.

«Предлагаем водителям ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать удобный маршрут объезда закрытого участка улично-дорожной сети. Будьте внимательны и следуйте указаниям дорожных знаков», — отметили в пресс-службе.

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Фото: Никита Духник