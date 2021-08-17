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Центр Нижнего Новгорода временно перекроют для транспорта из-за празднования 800-летия

В столице Приволжья с 17 по 24 августа приостановят движение транспорта в самом центре города. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

 

  • автор фото — Никита Духник

Временные ограничения затронут:

  • площадь Минина и Пожарского (на участке от Варварской до улицы Минина)
  • улицу Ульянова (на участке от Пискунова до площади Минина и Пожарского)
  • улицу Минина (на участке от Пискунова до Минина и Пожарского)
  • Верхневолжскую набережную (на участке от Пискунова до Минина и Пожарского)

На подъездах к закрытым участкам будут установлены соответствующие дорожные знаки и предупреждающие аншлаги.

«Предлагаем водителям ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать удобный маршрут объезда закрытого участка улично-дорожной сети. Будьте внимательны и следуйте указаниям дорожных знаков», — отметили в пресс-службе.

 

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Фото: Никита Духник

 

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