Новую канатную дорогу через Оку построят к 2024 году. На строительство потратят около 2,3 миллиардов рублей

Из-за особого статуса парка «Швейцарии» траекторию канатной дороги предложили сделать изогнутой. От станции метро «Заречная» до Заречного бульвара и от Заречного бульвара до проспекта Гагарина в районе будущего аквапарка. ООО «ПОМА» уже в 2023 году рассчитывает приступить к строительству. Ориентировочная стоимость реализации проекта — 2,3 миллиарда рублей.

«Канатная дорога Нижний Новгород — Бор сегодня работает и как часть системы общественного транспорта агломерации, и как туристический объект. Канатная дорога через Оку также подразумевает объединение этих функций. С учетом высокой загрузки Мызинского и Молитовского мостов канатная дорога станет частью системы внеуличного общественного транспорта», — добавил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Движение по новой канатной дороге планируют открыть — в 2023–2024 годах.

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Фото: pexels