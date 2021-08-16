Набережную Федоровского частично откроют. Уже скоро можно будет прогуляться по верхнему променаду и вдоль улицы Заломова

Сейчас пространство преображается к 800-летию Нижнего Новгорода. Рабочие укладывают плитку, устанавливают освещение, создают амфитеатр и ремонтируют мосты, проходящие над оврагами.

Ранее для благоустройства пространства поступили дополнительные внебюджетные средства, которые позволили расширить проект и увеличить объем работ. После частичного открытия набережной работы здесь продолжатся. Подрядчику предстоит установить светодинамическую инсталляцию из 300 светильников. Также на набережной появятся детская и спортивная площадки и площадка для выгула собак.

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Фото: Среда800