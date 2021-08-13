18+
  • Город
  • Город

На бульваре вдоль проспекта Гагарина монтируют велодорожку

В Нижнем Новгороде на бульваре вдоль проспекта Гагарина — от дома 104 до дома 128 — создают велодорожку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приокского района.

 

По словам главы администрации района Михаила Шатилова, на территорию нанесут разметку, установят 2 восьмиместные велопарковки и специальные опознавательные дорожные знаки.

«Они появятся в сентябре вместе с другими малыми архитектурными формами и озеленением», — добавил Шатилов.

Кроме того, на благоустраиваемой территории посадят 1 102 кустарника и 15 деревьев, разобьют 920 квадратных метров газона, установят качели (некоторые с подсветкой), скамейки и урны.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты