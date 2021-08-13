На бульваре вдоль проспекта Гагарина монтируют велодорожку

В Нижнем Новгороде на бульваре вдоль проспекта Гагарина — от дома 104 до дома 128 — создают велодорожку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приокского района.
По словам главы администрации района Михаила Шатилова, на территорию нанесут разметку, установят 2 восьмиместные велопарковки и специальные опознавательные дорожные знаки.
«Они появятся в сентябре вместе с другими малыми архитектурными формами и озеленением», — добавил Шатилов.
Кроме того, на благоустраиваемой территории посадят 1 102 кустарника и 15 деревьев, разобьют 920 квадратных метров газона, установят качели (некоторые с подсветкой), скамейки и урны.
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Фото: pexels
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