На Гребном канале планируют создать экопарк с термальным бассейном и скейт-площадкой

Рядом с набережной Гребного канала планируют построить оздоровительный экопарк с термальным и спортивным бассейном, гостиницей с коворкинг-центром и зоной отдыха. Об этом сообщает архитектурный совет при министерстве градостроительной деятельности области.
Масштабный оздоровительный комплекс планируют создать между парком Победы и Вознесенским Печерским мужским монастырем.
В зоне экопарка предусмотрено разместят — скейт-площадку, уличный термальный бассейн, спортивный бассейн, гостиницу с коворкинг-центром. Также, проект предполагает создание парковки для гостей на 50 машино-мест и зону для тихого отдыха.
В ходе заседания эксперты одобрили высотные параметры концепции, но внешний вид зданий необходимо доработать — лучше вписать в окружение.
Архитектурное решение комплекса передано на рассмотрение Архсовета и будет представлено на другом заседании.
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Фото: depgrad.government-nnov.ru
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