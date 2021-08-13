На Гребном канале планируют создать экопарк с термальным бассейном и скейт-площадкой

Масштабный оздоровительный комплекс планируют создать между парком Победы и Вознесенским Печерским мужским монастырем.

В зоне экопарка предусмотрено разместят — скейт-площадку, уличный термальный бассейн, спортивный бассейн, гостиницу с коворкинг-центром. Также, проект предполагает создание парковки для гостей на 50 машино-мест и зону для тихого отдыха.

В ходе заседания эксперты одобрили высотные параметры концепции, но внешний вид зданий необходимо доработать — лучше вписать в окружение.

Архитектурное решение комплекса передано на рассмотрение Архсовета и будет представлено на другом заседании.

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Фото: depgrad.government-nnov.ru