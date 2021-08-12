Фестиваль фермеров, художников и мастеров народного творчества «Artельня» пройдет в Нижегородской области

30 августа в деревне Малая Ельня Кстовского района пройдет ежегодный «Фестиваль непризнанных талантов Artельня». На ярмарке соберутся нижегородские производители, фермеры, ремесленники, художники, мастера разных жанров со всего региона. Об этом сообщает руководитель проекта «800 добрых дел» Екатерина Чудакова на своей личной странице в Instagram.
В этом году фестиваль проходит при поддержке проекта «800 добрых дел», поэтому 10% от выручки каждого участника перечислят на благотворительность.
Чтобы принять участие в фестивале необходима предварительная запись по телефону: 8 (930) 717 77 99.
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