Фестиваль фермеров, художников и мастеров народного творчества «Artельня» пройдет в Нижегородской области

В этом году фестиваль проходит при поддержке проекта «800 добрых дел», поэтому 10% от выручки каждого участника перечислят на благотворительность.

Чтобы принять участие в фестивале необходима предварительная запись по телефону: 8 (930) 717 77 99.

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