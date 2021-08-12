«Мест нет»: все номера в гостиницах Нижнего Новгорода забронированы

На празднование 800-летия города соберутся туристы не только из различных уголков России, но и всего мира. Нижегородские гостиницы и отели не были готовы к такому резкому росту турпотока. Специалисты считают, что привлечению туристов поспособствовала хорошая пиар кампания 800-летия города, благоустройство памятников и улиц, большое количество мероприятий для молодежи.

«По данным систем бронирования, загрузка номерного фонда коллективных средств размещения (включая гостиницы, отели, хостелы) составляет более 90%, а в период проведения основных праздничных мероприятий: с 19 по 22 августа — 100%», — сообщили в управлении по туризму.

Оставшиеся номера можно забронировать за неоправданно высокие деньги, часто вдвое больше стандартной цены. Например, в обычные дни в отеле «Кулибин» цена одноместного номера составляет 6000 рублей, 18 августа она увеличится до 12000 рублей. Накануне юбилея 19 числа за такой же номер придется отдать 16000 рублей.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото:pixabay