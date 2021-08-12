Нижегородцы не оценили фотозону с талисманами 800-летия Нижнего Новгорода

Новая скульптура, посвященная юбилею Нижнего Новгорода, появилась на Нижневолжской набережной. Некоторые нижегородцы назвали фотозону «уродливой» и даже пугающей. Ее фотографию опубликовал Роман Сулимов в Instagram.
Мэрия сделала подарок нижегородцам: установила новую инсталляцию с талисманами 800-летия города на пешеходной зоне Нижневолжской набережной. Внешний вид олененка Нино и дятла Гора уже давно является причиной споров в социальных сетях. Мнение нижегородцев по поводу нового арт-объекта разделилось, однако подавляющее большинство считает, что скульптуру лучше убрать.
«Уродливые памятники и инсталляции - как эпидемия по России. Симптомы больных мозгов», – считает подписчик сообщества «Типичный Нижний Новгород» Александр Климушин.
«Памятник ложке вкуса на Покровке Никитин счел отвратительным. А эти уродцы лучше? Ему ЭТО больше нравится?», – возмущается Светлана Усова.
«Фигурки просто жуть))))», – считает Светлана Литвинова.
Среди критикующих нашлись и те, кому непонятен весь негатив, направленный в сторону новой фотозоны.
«Прикольно, мне нравится!», – прокомментировала Полина Калинина.
«Я фотографировалась, миленько вполне», – поделилась Наташа Захарко
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Фото: Роман Сулимов
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