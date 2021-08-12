Торжественные линейки в День знаний пришлось отменить из-за эпидемиологической обстановки в Нижегородской области

Стало известно, что в нижегородских школах торжественные линейки к 1 сентября в этом году будут отменены. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.
Речь идет в первую очередь о массовых линейках. Мероприятие можно будет провести для отдельных классов и параллелей, при условии, что дети будут находиться на улице в медицинских масках.
Сам учебный процесс будет организован в соответствии с эпидемиологическими требованиями. При входе ученики и учителя обязаны пройти термометрию. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, чтобы минимизировать контакты учеников. Также классы и туалеты будут оснащены антисептиками.
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Фото: pixabay
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