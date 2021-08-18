Привычка возвращаться

Я учился в школе в поселке Сортировочный, а там почти в каждой семье были железнодорожники. Все вокруг было связано с железной дорогой: детский сад и школа, большие праздники, организованные на Сортировке, экскурсии в депо, клуб со множеством кружков. Так что вопрос о выборе профессии не стоял.

Профессия эта сложная, постоянно проводятся тренинги, технические занятия, зачеты – приходится держать себя в тонусе. Но желания сменить профессию никогда не было! Сегодня работа – это еще и возможность следить за своим здоровьем: ежегодные медицинские комиссии и санаторно-курортное лечение. И, конечно, я ценю сплоченность коллектива железнодорожников!

Мы постоянно в движении, и такой ритм работы стал уже привычным. В этом нахожу много плюсов: новые люди, новые впечатления, наблюдаешь пейзажи и города в разные времена года. В дороге всегда скучаю по дому и семье, по родному городу. Уезжать всегда грустно, а возвращаться – радостно, особенно издалека.

Самое большое плечо обслуживания у меня – участок Нижний Новгород – Казань. Это более 500 километров, мы проходим через две республики, заодно и географию подучим.

Из поездки всегда возвращаюсь домой. По дороге стараюсь пройти пешком, прогуляться по зеленым улицам рядом с домом, в Советском районе. А пассажирам, которые спрашивают про город, всегда рекомендую посетить кремль – там сердце Нижнего, Вечный огонь. Советую посетить Стрелку, Чкаловскую лестницу. В последнее время часто спрашивают про канатную дорогу: хотят прокатиться над Волгой.