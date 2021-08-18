Привычка возвращаться

Железнодорожные пути, уходящие к горизонту, – образ, в котором смешаны в равных пропорциях жажда путешествий и тоска по дому. Мы поговорили с людьми, которые проводят в дороге не короткий миг, а практически всю свою жизнь, с работниками холдинга РЖД, о привычке уезжать и возвращаться, родном городе и местах, память о которых путешествует с ними.
Леонид Лисятников
Машинист. На железной дороге, куда пришел работать сразу после окончания школы, с 1987 года. Учился на курсах помощника машиниста при локомотивном депо Горький-Сортировочный. После службы в Советской Армии вернулся в родное депо и больше из него не уходил.
Я учился в школе в поселке Сортировочный, а там почти в каждой семье были железнодорожники. Все вокруг было связано с железной дорогой: детский сад и школа, большие праздники, организованные на Сортировке, экскурсии в депо, клуб со множеством кружков. Так что вопрос о выборе профессии не стоял.
Профессия эта сложная, постоянно проводятся тренинги, технические занятия, зачеты – приходится держать себя в тонусе. Но желания сменить профессию никогда не было! Сегодня работа – это еще и возможность следить за своим здоровьем: ежегодные медицинские комиссии и санаторно-курортное лечение. И, конечно, я ценю сплоченность коллектива железнодорожников!
Мы постоянно в движении, и такой ритм работы стал уже привычным. В этом нахожу много плюсов: новые люди, новые впечатления, наблюдаешь пейзажи и города в разные времена года. В дороге всегда скучаю по дому и семье, по родному городу. Уезжать всегда грустно, а возвращаться – радостно, особенно издалека.
Самое большое плечо обслуживания у меня – участок Нижний Новгород – Казань. Это более 500 километров, мы проходим через две республики, заодно и географию подучим.
Из поездки всегда возвращаюсь домой. По дороге стараюсь пройти пешком, прогуляться по зеленым улицам рядом с домом, в Советском районе. А пассажирам, которые спрашивают про город, всегда рекомендую посетить кремль – там сердце Нижнего, Вечный огонь. Советую посетить Стрелку, Чкаловскую лестницу. В последнее время часто спрашивают про канатную дорогу: хотят прокатиться над Волгой.
Яна Алексеева
Проводник пассажирского вагона, работает в АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») с 2019 года.
Я на самом деле никогда не думала о профессии проводника. О ней мне рассказала подруга, которая раньше работала в этой сфере, и ей очень нравилось. Я решила тоже попробовать. Оказалось прикольно! Путешествуешь, общаешься с разными людьми, заводишь полезные и интересные знакомства. Я отдыхаю на своей работе, она меня не напрягает, я с удовольствием выхожу в рейс, потому что я знаю, что в основном попадаются хорошие люди. Не было такого, что кто-то из пассажиров негативно ко мне относился или я к нему, поэтому для меня работа – это не работа, а отдых. Поэтому в моей профессии меня все устраивает, даже более чем!
Ты путешествуешь, видишь разные города. Когда мы где-то находимся подольше, можем выйти, посмотреть достопримечательности. Но, с другой стороны, все равно скучаешь по дому. Когда надолго уезжаешь, хочется домой, к родным.
Мой самый длинный рейс – в Новороссийск. Это, грубо говоря, 4 дня: 2 дня туда, 2 обратно. Очень много людей спрашивает про Нижний. Задают вопросы: куда сходить, где что посмотреть, где отдохнуть. Конечно, с удовольствием все рассказываю, ведь у нас много красивых мест, а в преддверии восьмисотлетия наш город преобразился. Пассажирам советую посетить набережную Федоровского, с которой открывается неповторимый вид на слияние двух рек, Собор Александра Невского и новый стадион. Интересное место для прогулок – улица Рождественская и, конечно, Нижегородский кремль. Но для меня лично любимым местом остается мой родной дом, где меня с любовью ждут мои родные.
Анастасия Шувалова
Билетный кассир на железнодорожном транспорте, работает в АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» (дочерняя компания ОАО «РЖД») уже 12 лет.
Мне с детства нравились поезда, я всегда мечтала о работе машинистом, но, к сожалению, эта профессия только недавно стала доступна для женщин. В 2009 году после окончания техникума мы с подругой искали работу. В газете увидели объявление о наборе кассиров и решили попробовать. Я отучилась и с тех пор работаю, вот уже 12 лет.
Моя работа мне очень нравится. Постоянно общаюсь с пассажирами и коллегами. В 2018 году, во время чемпионата мира по футболу, даже удалось пообщаться с нашими иностранными гостями. На работе нас готовили к этому: проводили уроки английского. Было очень интересно. Туристам из Швеции я подсказала, как добраться до стадиона от Московского вокзала, порекомендовала им также прогуляться по нашей новой Волжской набережной на Мещерке. Надеюсь, им понравилось.
Многие психологи говорят, что нельзя работать на одном месте дольше 5 лет, но за 12 лет работы у меня ни разу не было желания уволиться. Конечно, бывало морально тяжело: и сложные пассажиры, и недопонимание с коллегами, но менять работу из-за таких мелочей я не захотела. Все наладилось довольно быстро. В целом, у нас очень дружный коллектив.
Мне нравится моя работа тем, что я всегда путешествую. Сегодня – Дзержинское направление, завтра – Заволжское, через неделю – Арзамас. Едешь, беседуешь с пассажирами, слушаешь их интересные истории, делишься собственными. Красота! Вроде работаешь, а вроде и отдыхаешь. Это постоянная жизнь в движении, которая и мотивирует меня продолжать быть сотрудником компании. Моя работа стала моей привычкой, без которой себя я уже не представляю.
У нас в области периодически проходят всякие знаковые мероприятия, к которым мы, кассиры, также причастны. Время фестиваля Alfa Future People было незабываемо. Столько туристов! Целые толпы. Все веселились, пели песни – электрички ходуном ходили. Каждый месяц у нас на маршрутах проводятся экскурсии на электричке, куда приходят новые заинтересованные пассажиры.
Меня периодически просят подсказать, куда сходить в Нижнем Новгороде. В первую очередь советую классику: кремль, Чкаловскую лестницу, улицы Большую Покровскую и Рождественскую, Нижне-Волжскую набережную. Этакое «сердце» нижегородского туризма. Сама редко там бываю, предпочитаю гулять в Сормовском парке – он как раз находится недалеко от моего дома.
Обычно после работы я сразу же еду домой к семье. Заканчиваю смену на работе – начинаю смену в семье. Как только прихожу домой, надо всех накормить, со всеми поговорить, про себя не забыть. Все же весь день меня ждали, соскучились.
Из-за разъездной работы я не очень часто вижусь с семьей в будни, поэтому в выходные стараюсь пообщаться с ними по максимуму. Моей самой дальней поездкой была работа в Шерстках и Арзамасе. Семья понимает, что я фанат своей работы, поэтому их устраивает мой график.
текст: Виктория Генералова
заглавное фото: Алексей Шевченко
фото героев из их личных архивов
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