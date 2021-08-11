Сразу тринадцать автобусных маршрутов ликвидировали в Нижнем Новгороде

В Министерстве пояснили, что отмененные маршруты фактически не функционировали, либо остались без перевозчиков. Однако сейчас существуют аналогичные им маршруты, поэтому серьезного перебоя в работе общественного транспорта не будет.

Речь идет о Т-4, Т-14, Т-39, Т-50, Т-79, Т-113, А-4, А-23, А-38, А-60Э, а также муниципальных маршрутах №5,26 и 28.

«К моменту отмены данные маршруты уже физически не функционировали либо в связи с введением дублирующих маршрутов, либо потому, что перевозчики сами отказались на них работать», – пояснили сотрудники ведомства.

Реформа системы общественного транспорта будет проходить в два этапа. Планируется обновить трамвайную и троллейбусную линии, улучшать работу метрополитена, автобусные маршруты и канатную дорогу. На эти цели выделено около 111 миллиардов рублей. Одним из главных новшеств является цифровизации сети, что позволит синхронизировать работу городских и междугородних перевозчиков. Это сделает расписание маршрутов более удобным для пассажиров.

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Фото: pexels