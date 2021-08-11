TikTok-кабинка на новом колесе обозрения позабавила нижегородцев

Представительница подрядной организации «Нерпа» пояснила, что кабинка была задумана как фотозона, в которой также можно будет снять короткие видеоролики для платформы TikTok. В кабине будет установлен держатель для телефона и кольцевое освещение.

Мнения пользователей в соцсетях по поводу тематической кабинки разделилось. Споры развернулись в комментариях сообщества «Типичный Нижний Новгород».

«Мое мнение: – яркий пример того, как государство способствует развитию дегенеративного образа мышления», — считает Андрей Честнов.

«Господа, вам что ни сделай, – все плохо. Может уже просто тогда созерцайте. Можно не ходить туда и не кататься, не смотреть на город с высоты», — высказалась Наталья Селина.

Напомним, что всего на аттракционе будет 18 кабинок, каждая из которых вмещает в себя до 6 человек. Полностью остекленные кабинки снабдили кондиционером для жаркой времени года и отопителем для зимы. Среди них и несколько тематических, например, TikTok-кабинка и вип-кабинка. Также оборудована специальная кабина для маломобильных граждан.

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Фото: Игорь Иванов