На Большой Покровской откроют скейт-парк

К 800-летнему юбилею Нижнего главная туристическая улица города преображается. Подрядчик уже заменил устаревшую брусчатку, фонари, установил новые лавочки, художественно-архитектурную подсветку и инсталляции. На данный момент благоустройство Большой Покровской почти завершено.

Отмечается, что одним из элементов концепции, которую подготовила «Стрелка», стал скейт-парк. По словам Дарьи Парамоновой, сами скейтеры приняли участие в разработке проекта спортивной площадки, они консультировали подрядную организацию по многим вопросам. Так, строительство масштабного скейт-парка не планируется, будет установлен — скейт-спот, выполненный из монолитного бетона.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels