Мозаику с пловцом на фасаде бассейна «Чайка» восстановили. Панно откроют до конца августа

Восстановлением утраченной советской мозаики на фасаде «Чайки» занимались профессиональный художники-реставраторы — специалисты секции монументально-декоративного искусства НООВТО «Союз художников России».

Три года назад мозаичное панно было уничтожено во время ремонта фасада бассейна. Вместо него на стене появилось карикатурное изображение пловца, которое возмутило нижегородцев. По требованию руководства автозавода рисунок был закрашен и началось создание копии, идентичной советской мозаике. В 2020 году работы частично приостанавливались из-за пандемии.

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Фото: Андрей Репин / «Коммерсантъ»