Самый большой аквапарк в Нижнем Новгороде готовится к открытию

Точная дата открытия еще не известна, ее обещали объявить на официальной странице многофункционального комплекса в Instagram и на их сайте.

«Дорогие подписчики, получаем от вас очень много обращений по поводу открытия. К сожалению, нет возможности ответить каждому в direct. Уже совсем скоро „Океанис“ откроется. Точная дата будет опубликована в Instagram и на официальном сайте», — добавили в сторис представители «Океаниса».

Общая площадь торгово-развлекательного комплекса составляет 105,6 тысяч квадратных метров. Сам аквапарк занимает 40 000 квадратных метров – это площадь 5 с половиной футбольных полей. На его строительство было выделено около 5 миллиардов рублей.

«Океанис» – первый крытый аквапарк в Нижнем Новгороде. По площади он занимает третье место в России. Он сможет одновременно вместить до 1,5 тысяч посетителей. На его территории также расположится термальный комплекс, зоны отдыха, торговый центр, фудкорты и инновационный фитнес клуб с бассейном.

Добраться до комплекса можно будет напрямую на общественном транспорте от станции метро Горьковская, автовокзала Щербинки, Московского вокзала и исторического центра города. Для автовладельцев построена надземная и подземная парковки.

Здание аквапарка уже украсила архитектурная подсветка. Также рядом с комплексом построили умную остановку, установили иллюминацию и постелили газон.

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Фото: сообщество аквапарка «ВКонтакте»